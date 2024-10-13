В Нижнекамске для подачи тепла в оставшиеся дома надо провести ремонт в 60 точках

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Нижнекамске для подачи отопления в жилые дома, где еще не начали топить, необходимо провести ремонт примерно в 60 точках. При этом еще в 36 местах ремонтные работы уже ведутся, рассказал в своем Telegram-канале глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

«<...> на сегодняшний день проблема пуска тепла достаточно серьезная. В городе выявлено <...> порядка 60 точек, где необходимо сделать в кратчайшее время ремонт», — пояснил руководитель муниципалитета.

«Задача поставлена в течение двух дней запустить тепло по теплоносителям, и затем уже работы будем вести по стоякам. Поэтому прошу с понимаем отнестись к данной проблеме», — заключил Муллин.

Согласно опубликованным накануне данным властей Нижнекамска, в городе без тепла остаются 80 многоквартирных домов. Всего по Татарстану еще не начали топить в 94 домах, о чем накануне рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании.

До этого в Нижнекамске планировали дать отопление во всех домах до конца недели, о чем сообщал «Татар-информ».