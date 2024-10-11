В Казани без тепла остаются 14 многоквартирных домов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К 17 часам сегодняшнего дня в столице Татарстана без отопления еще остаются 14 многоквартирных домов из 5987. К полудню таких домов в Казани было 276. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Кроме того, днем в Казани еще оставался без отопления один социальный объект — филиал поликлиники №11 в Приволжском районе города, подключенный к внутренней системе отопления нефтебазы АО «Татнефтепродукт» (прежде это был медкабинет нефтебазы).

Теперь во все 879 социальных учреждений столицы РТ подано тепло. «Социалка с теплом вся, филиал 11 поликлиники на нефтебазе тоже подключен», — пояснил Гиниятуллин.

Замруководителя исполкома также объяснил, что означает срок в две недели, отведенный на запуск отопления. «Две недели мы даем жилищникам, чтобы во всех 400 с лишним тысячах квартир стало тепло, чтобы за это время отладить гидравлический и тепловой режимы работы уже повсеместно включенного отопления», — уточнил он.

«Через две недели не должно остаться жалоб на отсутствие тепла. И мы к этому идем. Несмотря на резкое похолодание последних дней, жалоб от горожан практически нет», — заключил чиновник.

Upd. (19.12): На 19.00 температура воздуха на метеостанции Казань-Опорная составила всего 0,1 градуса тепла. Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Татарстане будет наблюдаться аномально холодная погода.