Стало известно, когда в Нижнекамске дадут отопление во все соцобъекты и дома

До конца недели тепловые сети Нижнекамска обещают во всех домах дать отопление. Помимо этого, в течение двух-трёх дней должны подать горячую воду тем, у кого нет этого водоснабжения. Об этом заявил директор департамента строительства, ЖКХ и благоустройства города Вадим Бровко, чьи слова приводит НТР-24.

По данным издания, тепло включили в 750 домах и 240 соцобъектах. Однако еще ждут подачи теплоснабжения один детсад, две школы, «Кванториум» и «Центр диагностики и консультации».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил начать запуск тепла в социальные объекты. По его словам, количество обращений от жителей с просьбой включить отопление в квартирах и соцобъектах увеличилось в 4 раза за последние дни.