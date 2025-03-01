В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли замок высотой 26 метров

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы сожгли деревянный замок из мельниц высотой 26 метров. Видео с места событий опубликовала пресс-служба парка.

«Пламя быстро охватило башни, но лопасти продолжали вертеться до последнего – пока вся конструкция не рухнула вниз в едином порыве. Вместе с ней исчезли накопившиеся тяжести, лишний негатив и другие вещи, которые хотелось оставить в прошлом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что замок был построен из отработанного дерева, использовались горбыль, паллеты, тонкомер, сено. Сооружение горело более 30 минут, во время церемонии сжигания на месте дежурили сотрудники МЧС, пожарные и медики, пишет «РИА Новости».

Напомним, Масленица началась 24 февраля и продлится по 2 марта включительно. Гулянья проходят во многих регионах России. Так, в Елабуге (Татарстан) проводы прошли на Шишкинских прудах, где были организованы различные ярмарки, конкурсы и игры, а также выступили многочисленные артисты и вокальные ансамбли.

Основное угощение в дни праздника - блины. Согласно народному поверью, чем больше съесть блинов на Масленицу, тем счастливее и богаче будет год. К слову, Татарстан попал в топ регионов, где дешевле всего приготовить такое блюдо.