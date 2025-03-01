В одном из регионов России испекли рекордное количество блинов

В Новосибирской области во время Масленицы испекли 2 025 блинов, что стало абсолютным рекордом в России, сообщил Минкульт области.

Как напомнили в министерстве, 1 марта в местном парке народных традиций «Хуторок» Каргатского района прошла главная Масленица региона. Рекордное количество блинов испекли студенты Новосибирского колледжа питания и сервиса. Причем представители Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России Chefs Team Russia внимательно следили за тем, чтобы при приготовлении блюда были соблюдены все необходимые требования.

В мероприятии поучаствовали больше 2 тыс. человек. Помимо поедания блинов, гости смогли стать участниками конкурсов и состязаний, получить подарки и посмотреть концерт.

Напомним, Масленица началась 24 февраля и продлится по 2 марта включительно. Гулянья проходят во многих регионах России. Так, в Елабуге (Татарстан) проводы прошли на Шишкинских прудах, где были организованы различные ярмарки, конкурсы и игры, а также выступили многочисленные артисты и вокальные ансамбли.

Основное угощение в дни праздника - блины. Согласно народному поверью, чем больше съесть блинов на Масленицу, тем счастливее и богаче будет год. К слову, Татарстан попал в топ регионов, где дешевле всего приготовить такое блюдо.