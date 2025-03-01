Праздник весны: как Елабуга проводила зиму

Сегодня, 1 марта в городе Елабуге республики Татарстан прошло празднование Масленицы.

Праздник начался с народных гуляний на Шишкинских прудах, где были организованы различные ярмарки, конкурсы и игры. С народным праздником весны поздравил глава Елабужского района Рустем Нуриев, депутат Госдумы Илья Вольфсон, религиозные деятели Елабуги — настоятель Спасского собора, иеромонах Кирилл и имам Елабужского района Халим Шамсутдинов.

На массовом празднике выступили многочисленные артисты и вокальные ансамбли: заслуженная артистка РТ Марина Карпова, народный хор ветеранов «Красная гвоздика», удмуртский ансамбль «Инвожо», славянские ансамбли «Журавушка» и «Забавушка», коллектив народного танца и песни кряшен «Ак каз». На проводах зимы можно было опробовать главный символ Масленицы — блины и оладьи. Вместе с ними людям удалось попробовать разные вкусы варений, джемов и других закусок.

«Мы очень рады, что такие праздники отмечаются в современном мире. Ведь люди сплочаются на таких гуляниях, неважно даже, какой вы национальности или веры», — отмечают участницы танцевально-музыкального ансамбля «Журавушка».

Праздник завершился традиционным сожжением чучела Масленицы.

Заведующая музейно-просветительным модулем «Интеллект-центр» Елабуги Вера Капина пожелала мира, добра и здоровья в преддверии весны.

«Я отмечаю Масленицу с самого детства, того же советую и вам. Я всегда пекла блины с семьей, посещала городские мероприятия. Масленица — красивый праздник, народный и светлый», — рассуждает Вера.

Дарья Агеева