Татарстан попал в топ регионов, где дешевле всего приготовить блины

Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов, где дешевле всего стоят продукты для блинов. Согласно подсчетам ЦСР, продуктовая корзина для приготовления 40 тонких блинов на 4 человек в республике будет стоить 104,54 рубля.

Отмечается, что в блинный набор продуктов вошли мука пшеничная 280 г, молоко 500 мл, яйцо 4 шт., сахар-песок 70 г, соль 5 г, масло растительное 40 мл, вода 500 мл (кипяток).

Первое место в данном топе заняла Республика Мордовия (97,6 рубля), на втором - Республика Адыгея (98,68 рубля), а на третьем - Оренбургская область (101,65 рубля).

В топ-5 по этому показателю также вошли Нижегородская область (102,37 рубля) и Кировская область (102,95 рубля).

На шестом месте - Республика Башкортостан (103,63 рубля), на седьмом - Удмуртская Республика (104,13 рубля). Замыкают «десятку» Самарская область (104,56 рубля) и Республика Чувашия (104,71 рубля).

Набор продуктов для приготовления: мука пшеничная 280 г, молоко 500 мл, яйцо 4 шт., сахар-песок 70 г, соль 5 г, масло растительное 40 мл, вода 500 мл (кипяток).

Средняя по России цена продуктов для приготовления масленичного блюда на семью в 2025 году составила 119 рублей 38 копеек, это на 4,4% выше, чем к прошлой масленице.