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Новости Татарстана и Казани
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В небе над Казанью заметили солнечное гало
В небе над столицей Татарстана накануне вечером жители города заметили солнечное гало. Фотографии атмосферного оптического явления казанцы опубликовали в социальных сетях и Telegram-каналах.
На размещенных в интернете снимках хорошо различим светящийся ореол вокруг клонящегося к горизонту светила.
Гало — атмосферное оптическое явление, для которого характерно возникновение вторичного свечения вокруг источника света. Обычно это солнце или луна, иногда — другие небесные тела либо мощные наземные светильники. Для его образования необходимо наличие в воздухе кристаллов льда, которые отражают и преломляют свет.
Стоит отметить, что на сделанных в Казани фото хорошо различимы два ярких радужных пятна на высоте солнца. Таким образом, речь идет об одном из самых распространенных видов гало — паргелии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что фотограф заснял северное сияние в небе над Татарстаном.
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