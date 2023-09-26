«Солнечная погода слишком затянулась»: как долго продлится бабье лето в Казани

Сразу три температурных рекорда побиты в Татарстане в сентябре

Фото: © «Татар-информ»

Сентябрь поставил три жарких рекорда в Казани

Первый температурный рекорд был обновлен 21 сентября. По данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», воздух прогревался до 25,9 градуса. Предыдущий абсолютный максимум фиксировался почти 90 лет назад – в 1937 году, столбик термометра поднимался до 25,7 градуса, сообщил Гидрометцентр Татарстана.

Второй рекорд побит 24 сентября, температура воздуха достигла 26,2 градуса, третий – 25 сентября, 26,1 градуса. Такая же теплая погода наблюдалась в 2015 году, но температура тогда была все-таки чуточку ниже.

По данным Гидромета РТ, сегодня юго-западные воздушные потоки сменятся на северо-западные и немного похолодает. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, а днем будет прогреваться до 17-22 градусов.

«27 и 28 сентября Татарстан вновь будет находиться в поле высокого атмосферного давления, осадки в этот период маловероятны. Температурный фон сохранится высоким. Температуры воздуха в ночные часы составят 2-8 градусов, днем воздух прогреется до 17-22 градусов», – сообщило управление.

По предварительному прогнозу, 29 и 30 сентября сохранится очень теплая и сухая погода с максимальными температурами воздуха днем 19-24 градуса.

Бабье лето и золотая осень задержатся как минимум до конца этой недели в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бабье лето и золотая осень задержатся до конца недели

Из прогноза синоптиков видно, что бабье лето и золотая осень задержатся как минимум до конца этой недели в Татарстане. В предстоящую декаду среднесуточная температура в Казани будет выше климатической нормы на 4-5 градусов, сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В Казань пришла золотая осень. По климату сейчас среднесуточная температура должна составлять 9 градусов, а фактически она выше на 4 градуса. На Европейской территории России господствует мощный антициклон. Облаков нет, днем идет большой прогрев», – сказал он.

Из-за длительной засухи в сентябре по республике сохраняется высокая пожарная опасность.

«Сухая и солнечная погода слишком затянулась. По данным метеостанции КФУ, в настоящее время в Казани выпало лишь 20% месячной нормы осадков, а месяц подходит к концу», – подчеркнул Переведенцев.

Он также вспомнил теплое начало осени в 2015 году и объяснил причины затянувшегося лета.

«В 2015 году мы наблюдали известное событие – Эль-Ниньо, которое действует глобально на климат. Его суть заключается в том, что в экваториальной части Тихого океана повышается температура воды, что имеет глобальные последствия», – пояснил профессор КФУ.

Юрий Переведенцев: «Сухая и солнечная погода слишком затянулась. По данным метеостанции КФУ, в настоящее время в Казани выпало лишь 20% месячной нормы осадков, а месяц подходит к концу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, такое явление имеет некую цикличность и в этом году оно тоже «намечается». Помимо антропогенного воздействия на климат естественный фактор добавляет тепла в атмосферу.

«В результате по всей планете повышается среднегодовая температура. Сейчас она составляет 15 градусов, а это явление может добавить еще 1,5 градуса», – подчеркнул спикер.

По словам Переведенцева, бабье лето в этом году затянулось. В минувшие годы осень в столице Татарстана бывала холодной и дождливой, а бабье лето длилось всего один-два дня. Главная причина аномального тепла нынешней осени кроется в том, что на нашей территории господствует антициклональная погода, в регион идут воздушные массы со Средней Азии. Погода поменяется, когда изменится циркуляция воздушных масс и в республику придут атмосферные фронты, которые сейчас наблюдаются на северо-западе России.

Первые дни октября, по предварительному прогнозу, тоже будут аномально теплыми. Среднесуточные температуры опустятся, но немного Фото: © «Татар-информ»

«Первые дни октября будут аномально теплыми»

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев отметил, что интенсивность и продолжительность бабьего лета на Европейской территории России в большей мере определяются активностью Азорского антициклона.

«Уже сейчас понятно, что этот сентябрь будет иметь среднюю температуру выше 15 градусов. Метеорологи считают летним периодом время, когда среднесуточная температура выше этой цифры. В последние дни в Казани среднесуточная температура составляла 18 градусов. Таким образом, в этом году сентябрь фактически летний месяц в метеорологическом плане», – сказал Аухадеев.

Ученый отметил, что минувшее лето оказалось весьма продолжительным. Обычно переход через 15 градусов в сторону более высоких температур происходит 9 мая, а в 2023 году это случилось 24 апреля. Устойчивый переход в сторону низких температур должен был случиться в первую декаду сентября, в то время как он не случился и в конце этого месяца. Среднесуточная температура в Казани в эти дни в норме должна составлять 9,5 градуса.

«Нас полюбили антициклоны, но есть и негативная сторона. Дело в том, что антициклоны разгоняют облака и, как следствие, нет осадков», – заметил Аухадеев.

Тимур Аухадеев отметил, что интенсивность и продолжительность бабьего лета на Европейской территории России в большей мере определяются активностью Азорского антициклона Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Эксперт напомнил, что засуха наблюдалась в республике еще с весны. С 1 апреля выпало всего 128 мм осадков при норме 250 мм. «По осадкам мы не набрали даже половину», – подчеркнул ученый.

По его словам, характер погоды пока серьезно не изменится. Первые дни октября, по предварительному прогнозу, тоже будут аномально теплыми. Среднесуточные температуры опустятся, но немного.

«Явное дыхание осени в ближайшую декаду не ощутим, потому что она прогнозируется аномально теплой», – подчеркнул Аухадеев.

В заключение собеседник «Татар-информа» заявил, что в Казани за последние 200 лет стало теплее на 4,5 градуса. «Это чудовищная цифра», – заметил Аухадеев.