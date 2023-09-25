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Северное сияние заснял фотограф в небе над Татарстаном
В ночь на 25 сентября любитель-астроном, а также фотограф Ильсур Абдуллин заснял в небе над Азеево северное сияние.
«И снова великая аврора!», – отметил он на своей странице в социальной сети.
Полярные сияния вызывает солнечный ветер, отметил Ильсур Абдуллин. Сегодня редкое явление он запечатлел в промежутке с 1.30 до 2.20 часов ночи.
«Это явление связано с солнечным циклом, каждые 11 лет», – сказал он.
Сегодня ночью полярное сияние наблюдали в Ленинградской области, Москве и в некоторых других регионах. Это связано с тем, что Солнце сейчас проявляет повышенную активность.
Ранее профессор КФУ Юрий Нефедьев рассказывал, что эти красивые явления могут свидетельствовать как об ослаблении магнитного поля Земли, так и о других аномалиях, связанных с атмосферой.
«Поэтому чем меньше таких сияний, тем более спокойная обстановка. Сияния, тем более так часто повторяющиеся, говорят о происходящих аномалиях», – отметил он.
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