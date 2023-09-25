Северное сияние заснял фотограф в небе над Татарстаном

В ночь на 25 сентября любитель-астроном, а также фотограф Ильсур Абдуллин заснял в небе над Азеево северное сияние.

«И снова великая аврора!», – отметил он на своей странице в социальной сети.

Фото: Ильсур Абдуллин

Полярные сияния вызывает солнечный ветер, отметил Ильсур Абдуллин. Сегодня редкое явление он запечатлел в промежутке с 1.30 до 2.20 часов ночи.

«Это явление связано с солнечным циклом, каждые 11 лет», – сказал он.

Сегодня ночью полярное сияние наблюдали в Ленинградской области, Москве и в некоторых других регионах. Это связано с тем, что Солнце сейчас проявляет повышенную активность.

Фото: Ильсур Абдуллин

Ранее профессор КФУ Юрий Нефедьев рассказывал, что эти красивые явления могут свидетельствовать как об ослаблении магнитного поля Земли, так и о других аномалиях, связанных с атмосферой.

«Поэтому чем меньше таких сияний, тем более спокойная обстановка. Сияния, тем более так часто повторяющиеся, говорят о происходящих аномалиях», – отметил он.