В КФУ объяснили причину северного сияния в Татарстане

Фото: © Ильсур Абдуллин

Причиной северного сияния, наблюдавшегося в Агрызском районе Татарстана, могла стать особо мощная солнечная вспышка. Об этом рассказал директор астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«<…> мощные вспышки на Солнце могут вызывать явления, подобные северным и южным сияниям, и на наших широтах. Это, безусловно, красивые явления, главное, чтобы они были кратковременными», — заметил исследователь.

Дело в том, что сияния в средних широтах могут свидетельствовать как об ослаблении магнитного поля Земли, так и о других аномалиях, связанных с атмосферой. «Поэтому чем меньше таких сияний, тем более спокойная обстановка. Сияния, тем более так часто повторяющиеся, говорят о происходящих аномалиях», — подчеркнул Нефедьев.

При этом причиной солнечных вспышек является пересоединение силовых линий магнитного поля звезды, которое приводит к выбросу энергии. Затем заряженные частицы солнечного ветра влетают в атмосферу около полюсов, вызывая северные и южные полярные сияния.

Помимо сияний, вспышки могут вызывать на Земле и магнитные бури, которые оказывают сильное воздействие на метеозависимых людей. Кроме того, при мощных вспышках может выйти из строя оборудование, работающее на высоких частотах, системы связи и навигации, напомнил астроном.

В Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова ожидали, что 13 сентября вспышечная солнечная активность будет умеренной, хотя и считали возможными вспышки класса X (наиболее мощные). Фактически 13 сентября вспышечная активность оказалась низкой (девять вспышек класса С). Впрочем, геомагнитное поле по данным среднеширотных станций было неустойчивым, по данным высокоширотных — от слабо до умеренно возмущенного.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители села Азеево Агрызского района ночью запечатлели северное сияние.