Представитель НАТО Бауэр заверил, что альянс готов к конфликту с Россией

Роб Бауэр

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Председатель Военного комитета НАТО — нидерландский лейтенант-адмирал (соответствует званию полного адмирала в других флотах — прим. Т-и) Роб Бауэр заверил, что страны Североатлантического альянса готовы к потенциальному конфликту с Россией. Своей оценкой он поделился в интервью изданию Министерству обороны Украины «АрмияInform».

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — подчеркнул Бауэр.

В связи с этим адмирал напомнил, что с 2019 года страны НАТО начали возвращаться к концепции коллективной безопасности, изменив оборонную стратегию и планирование, а также соответствующим образом реформировав свои силы для выполнения задач.

«Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. <...> Это означает необходимость большего количества подготовленных солдат, увеличения возможностей, увеличения запасов оружия и боеприпасов и улучшения командной системы управления», — добавил глава Военного комитета НАТО.

Президент РФ Владимир Путин ранее счел маловероятным полномасштабное военное столкновение России и НАТО. По его мнению, это привело бы к началу Третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован».