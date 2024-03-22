В надземных переходах Казани установят 13 новых лифтов

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В столице Татарстана начались работы по обновлению лифтов на надземных переходах. Всего в этом году, как и анонсировалось ранее, предполагается обновить 13 лифтов на шести надземных переходах, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, на переходе, расположенном на Оренбургском тракте около Республиканской клинической больницы, рабочие готовят настил для каркаса верхней части шахты, после чего ее будут заливать бетоном. До этого здесь демонтировали старые конструкции и основания, обустроили сваи, выполнили опалубку и залили нижнюю половину будущих шахт с обеих сторон.

На улице Павлюхина к данному моменту разобрали все подъемные элементы. Сейчас рабочие готовятся к бетонированию свай, а пока частично переносят инженерные сети. На этом объекте следующим этапом станет заливка фундаментных плит и работа с шахтами и их входными группами.

На остановке «Ветеринарная академия» по проспекту Ямашева демонтируют сваи и основания. После этого рабочие начнут бурение для последующей заливки новой плиты. Кроме того, на двух переходах на пересечении улицы Чистопольская и проспекта Фатиха Амирхана, а также на улице Сахарова у торгового центра «Мега» бригады разбирают старые подъемники.

Новые лифты будут иметь теплые шахты, как в многоквартирных домах, а срок их эксплуатации окажется в разы больше предыдущих, заявили в Комитете внешнего благоустройства города.

Часть работ проводится на переходах, находящихся на маршрутах предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября этого года.