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Названы даты саммита БРИКС в Казани
Саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября 2024 года. Даты огласил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ТАСС.
Спикер подчеркнул, что это будет первый саммит объединения уже в расширенном составе.
Он также напомнил, что в августе 2023 года лидеры стран на встрече в Йоханнесбурге решили пригласить в объединение новых членов.
«С 1 января этого года оно включает 10 государств. Двукратное увеличение численного состава БРИКС, без сомнения, открывает широкие возможности для дальнейшего укрепления роли и авторитета нашего объединения на международной арене», - поделился спикер.
Ушаков добавил, что на РФ как на действующего председателя ложится особая ответственность за обеспечение максимально быстрой и органичной интеграции новых участников в работу всех бриксовских механизмов.
«И это, безусловно, сквозная и приоритетная задача нашего председательства», - подчеркивает он.
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