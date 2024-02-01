В 2024 году в Казани обновят 13 лифтов в 6 надземных переходах

В 2024 году обновят 13 лифтов в 6 надземных переходах Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в комитете внешнего благоустройства столицы РТ, заменят лифты в надземных переходах на перекрестах Оренбургский тракт – РКБ, Павлюхина – Халева (3 лифта), Проспект Ямашева – остановка «Ветеринарная академия», проспект Фатыха Амирхана – Чистопольская, проспект Фатыха Амирхана – Четаева, проспект Победы – Сахарова.

«По контракту все работы необходимо завершить до конца года, но будут стараться сделать это раньше. Процесс происходит поэтапно: сначала в каждом переходе по очереди демонтируют все существующие конструкции, потом по порядку зальют шахты, далее – приступят к установке оборудования, облицовке, организации входных групп и другим сопутствующим работам», – рассказали в комитете внешнего благоустройства.

К слову, демонтаж подъемных платформ в переходе у РКБ уже стартовал. Следующий по плану – переход на Павлюхина.