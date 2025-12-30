Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет татарстанцев в новогоднюю ночь

В предстоящую новогоднюю ночь погода в Казани будет типичной для этого времени, температура воздуха опустится до «минус» 10 градусов. Возможен небольшой снежок «для настроения», сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ожидается хорошая, мягкая, зимняя погода», – сказал он.

Синоптик также отметил однотипность погоды в самую волшебную ночь в году для большинства областей. В Самаре ожидается слабый снег и температура «минус» 10 градусов. В Нижнем Новгороде – без осадков, «минус» 10-12 градусов, в Рязани – снег, «минус» 8-10 градусов, в Твери – слабый снег, «минус» 11-13 градусов, в Смоленске – слабый снег, «минус» 8-10 градусов.

«В общем, практически везде соответствующий празднику зимний пейзаж», – подытожил Шувалов.

