В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до -2 градусов

На выходных западные циклоны и их атмосферные фронты принесут в Татарстан «более теплый и влажный воздух». Повышение температурного фона продолжится и в начале следующей недели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, в большинстве районов республики пройдет снег, местами сильный. Также ожидаются метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с. На дорогах образуются снежные заносы.

Температура воздуха на выходных по ночам будут равняться от 5 до 12 градусов мороза (на востоке — до -16). В дневные часы воздух будет прогреваться до 3-10 градусов ниже нуля, отмечают синоптики.

При этом в начале следующей недели в регионе ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, «местами с гололедными отложениями». Температура воздуха будет составлять от -4 до -9 градусов в темное время суток и от -2 до -7 — в светлое.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в связи с изменением погодных условий профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал о приходе аномального тепла и о возможном ледяном дожде.