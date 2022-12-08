Профессор КФУ: Циклон с Атлантики принесет в Казань аномальное тепло в конце недели

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Резкая смена погодных условий ожидается в конце этой недели в Татарстане. За короткое время аномальные морозы сменит аномальное тепло. Об этом «Татар-информу» рассказал сегодня профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Пока декабрь оправдывает долгосрочные прогнозы Гидрометцентра: температура ниже климатической нормы и недобор осадков. Прогноз температуры на декаду по-прежнему ниже климатической нормы на три-четыре градуса. Тем не менее начиная с субботы, а также в воскресенье и понедельник будет перелом в погоде. Это произойдет благодаря тому, что на нашу территорию подтягивается циклон с Северной Атлантики. Он много натворит дел в западной части России», — заметил собеседник агентства.

Метеоролог отметил, что сегодня, 8 декабря, погода еще остается морозной, сухой и солнечной. Однако с приходом циклона погодные условия могут существенно ухудшиться. В норме в эти дни среднесуточная температура в Казани должна составлять около -7 градусов. Среднемесячная температурная норма декабря в столице Татарстана составляет -8,5 градуса, а норма осадков — 43 миллиметра.

«На этой неделе в отдельные дни температура была ниже нормы на семь-восемь градусов. Погода определялась западной периферией сибирского антициклона, было рекордно высокое атмосферное давление», — добавил Переведенцев.

Однако в конце недели из-за вторжения атлантического циклона ожидаются перепады температур и атмосферного давления, что заметят метеозависимые люди, пояснил синоптик.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в республике из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение. Согласно предварительным данным Гидрометцентра РТ, сильные холода сохранятся в Татарстане вплоть до 9 декабря.