Метеоролог из КФУ предупредил о снегопадах и ледяном дожде

Если прогноз оправдается, то за несколько ближайших дней на Казань может обрушиться полумесячная норма осадков. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В выходные дни в ночное и дневное время в Казани ожидаются осадки в виде снега. Если прогноз оправдается, то за несколько дней в городе может выпасть полумесячная норма осадков. На дорогах возможна гололедица», — предупредил исследователь.

Ученый пояснил, что декабрьская среднемесячная норма осадков в столице Татарстана составляет 43 миллиметра. В начале месяца в городе ощущается недобор осадков, но ситуация может кардинально измениться уже в скором времени. Кроме того, в связи с приходом циклона из Северной Атлантики в Казани заметно потеплеет, возможен ледяной дождь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что циклон с Атлантики принесет в Казань аномальное тепло. Перепады температур и атмосферного давления заметят метеозависимые люди.