В Татарстане ожидается сильный южный ветер и до 25 градусов мороза

Завтра, 9 декабря, в Татарстане еще сохранится установившаяся ранее морозная погода, но постепенное повышение температурного фона уже начнется. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

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Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью существенные осадки маловероятны, днем местами, включая Казань, пройдет небольшой снег.

Кроме того, прогнозируется умеренный южный и юго-западный ветер, который в светлое время суток иногда будет усиливаться до 15 м/с. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха по Татарстану составит от 14 до 19 градусов мороза, при прояснениях — до -25 (в столице РТ — от -14 до -16). В дневные часы воздух прогреется до 7–12 градусов ниже нуля (на крайнем востоке региона — до -16, в Казани — до -7, -9).

По данным метеорологов, на выходных большая часть европейской территории России, включая и Татарстан, окажется «под влиянием западных циклонов и их атмосферных фронтов». В связи с переменой погодных условий профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал о приходе аномального тепла и о возможном ледяном дожде.