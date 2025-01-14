В Набережных Челнах презентовали фотовыставку «Жена Героя»

Во Дворце торжеств Набережных Челнов открылась фотовыставка «Жена Героя». Патриотический фотопроект посвящен военнослужащим и их семьям. На фотографиях не обозначены персональные данные — в целях безопасности. Мэр города Наиль Магдеев также посетил выставку.

Изначально идея проекта принадлежит Екатерине Колотовкиной из Самары. Инициатором проекта по Татарстану является Оксана Бородина, жена бойца СВО, офицера, сама ветеран военной службы и ветеран боевых действий.

В Татарстане фотопроект впервые был открыт в феврале 2023 года. Съемки начались чуть раньше — с ноября 2022-го.

«При помощи проекта я хочу показать, что за каждым воином стоит сильная, умная и вдохновляющая женщина, которая поддерживает своего мужа, борется за свою семью, сохраняя индивидуальность и неповторимость. Каждое фото сопровождается трогательным письмом к своему герою», — отметила Оксана Бородина.

В общей сложности в проекте приняли участие более 500 женщин Татарстана, съемки продолжаются. Также присоединились семьи участников спецоперации, появились параллельные проекты «Мамы героев Татарстана», «Дети героев» и «Отцы Героев».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинцы готовят к отправке партию помощи в военный госпиталь Курска.

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