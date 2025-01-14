Челнинцы готовят к отправке партию помощи в военный госпиталь Курска

Администрация Комсомольского района Набережных Челнов отправит очередную гуманитарную помощь в военный госпиталь Курска. На данный момент идет сбор.

Военнослужащим будут направлены в том числе две инвалидные коляски. Их в социальный центр «Навигатор» передала директор УК «Вилюй» Людмила Уткина.

«Мы искренне благодарим Людмилу Александровну и команду управляющей компании „Вилюй“ за их неравнодушие и отзывчивость. Такие инициативы помогают нам всем вместе преодолевать трудности и поддерживать тех, кто в этом нуждается», — прокомментировал добрый поступок глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны России в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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