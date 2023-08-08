В Набережных Челнах открыли проспект Хасана Туфана после капремонта

Сегодня в Набережных Челнах торжествернно открыли дорогу по проспекту Хасана Туфана после капитального ремонта. Обновление по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» затронуло участок от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике.

Объект посетил мэр Наиль Магдеев. Он высоко оценил труд дорожников МУП «ПАД» и поблагодарил строителей.

«Сегодня мы посчитали своим долгом пригласить вас сюда и сказать слова признательности и благодарности, огромное человеческое спасибо за ваш труд. Мы провели уширение дорожной части, сделали всё по самым современным стандартам», — отметил градоначальник.

На данном участке улучшена дорожная инфраструктура: появились 139 дополнительных опор освещения, более 180 новых светодиодных светильников, улучшена пешеходная часть, велосипедные дороги. На строительство потртили более 240 млн рублей.

«Мы любим наш город, мы гордимся им и делаем все, чтобы в городе было комфортней, опрятней, аккуратней! И свидетельство тому — прекрасный объект, который выполнен на „отлично“» — сказал Магдеев.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что разворот под мостом реки Мелекеска будет открыт 12 августа.