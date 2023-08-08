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По нацпроекту завершен ремонт трех участков дорог в Набережночелнинской агломерации
В Набережночелнинской агломерации работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 64,6%. Всего в этом году здесь ремонтируется 22,8 км дорог, предусмотрено финансирование в 1,36 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Работы завершены на трех объектах в полном объеме: проспект Хасана Туфана — от ул. Раскольникова до проспекта Сююмбике, Набережные Челны — Сарманово — региональная автодорога. Эта дорога включает два участка — с 29-го по 30-й и с 39-го по 42-й километр», — рассказал он.
По Нижнекамской агломерации в рамках нацпроекта ремонтируется 2,2 километра, объём выполнения составляет 65%. Финансирование – 480 млн рублей.
Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт подземного перехода у ДК «Энергетик» в Челнах завершится осенью
Фото: скриншот презентации.
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