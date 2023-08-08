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На дорожные работы в Татарстане на 2023 год предусмотрено 86,8 млрд рублей
Дорожные работы в Татарстане в этом году обойдутся в 86,8 млрд рублей. 63,6 млрд предусмотрено в бюджете республики и 23,2 – из бюджета Российской Федерации, рассказал на тематической пресс-конференции замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.
По словам спикера, в общий объем включено опережающее финансирование за счет лимитов 2024 года — 12,35 млрд рублей (бюджет РФ — 8,2 млрд рублей, бюджет РТ — 4,2 млрд рублей).
Замминистра добавил, что по сравнению с 2022 годом сумма выросла почти на 20 млрд рублей.
«Здесь у нас наблюдается рост по итогам 2022-го — напомним, по итогам прошлого года было 67,4 млрд рублей», — отметил Артем Чукин.
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