Разворот под мостом реки Мелекеска будет открыт 12 августа

Новый городской объект в Набережных Челнах — разворот под мостом реки Мелекески, ведущий на Сармановский тракт, — находится в высокой степени готовности. В субботу, 12 августа, по нему будет открыто движение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Сегодня рабочий день начался с осмотра городских объектов. Посетил парк культуры и отдыха в пос. ГЭС, пообщался с горожанами, которые в ранний час были там. Затем проверил ход работ на улице Гидростроителей — там начался капитальный ремонт дороги. Приводится в порядок и подземный переход у ДК „Энергетик“», — написал он.

Строительная длина новой дороги составила 700 метров, появились тротуары, их площадь составляет более 2,4 тыс. кв. метров. Дорога двухполосная, каждая шириной по 3,5 метра. Ширина проезжей части — от 5 до 8,8 метра.

Специалисты установили более 80 новых дорожных знаков, выполнили устройство локальных очистных станций для очистки воды. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 42 опоры освещения. Также выполнено устройство двух новых трамвайных переездов для обеспечения съезда и заезда на разворот.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт подземного перехода у ДК «Энергетик» в Челнах завершится осенью