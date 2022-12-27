В МВД Украины заявили о поражении 702 объектов критической инфраструктуры с начала года

Российские удары с начала конфликта повредили 702 объекта критической инфраструктуры Украины. Об этом заявил первый заместитель украинского министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телеканала «Рада».

«В целом по Украине по состоянию на данный момент имеем информацию о более чем 35 тыс. поврежденных объектов из-за российских атак <...>», — сообщил чиновник.

«<...> поражено 702 объекта критической инфраструктуры — речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем», — уточнил Енин.

Россия начала систематически наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября, после произошедшей 8 октября диверсии на Крымском мосту. По данным ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти Украины могут урегулировать ситуацию с ударами по энергетическим объектам, выполнив требования российской стороны.

Вместе с тем США, по словам сотрудников Пентагона, после этого «молчаливо» поддержали «дальние атаки Украины по целям внутри России». Речь идет об ударах беспилотников ВСУ. Так, накануне уже во второй раз была атакована база стратегических бомбардировщиков «Энгельс» в Саратовской области, погибли трое военнослужащих.