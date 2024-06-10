В Муслюмовском районе у пары лебедей вывелось восемь птенцов

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

У обитающей на пруду в Муслюмовском районе Татарстана пары лебедей-шипунов (Cygnus olor) появилось восемь птенцов. Теперь родители начали учить лебедят самостоятельной жизни, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Родительская забота имеет решающее значение для выживания молодых лебедей. Взрослые птицы учат своих детей плавать, нырять и находить пищу. Сейчас лебедята уже стараются держаться на воде самостоятельно, отмечают в ведомстве.

Плавая по озеру первыми плывут лебедь и лебедушка, а между ними следуют молодые лебеди. Стоит одному из взрослых отклониться от маршрута, как птенцы сразу же двигаются за ним.

Полностью оперятся молодые лебеди оперяться к полугодовалому возрасту, а через год они уже станут внешне неотличимы от своих родителей.

Первые пары лебедей-шипунов начали возвращаться в Татарстан в начале апреля — тогда этих птиц заметили в Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском и Ютазинском районах республики. Позднее «Татар-информ» поделился видео, на котором видно как на реку Ик в Бавлинском районе прилетели сотни лебедей.