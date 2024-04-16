На реку Ик в Бавлинском районе прилетели сотни лебедей — видео

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

В водоемы в окрестностях сельских поселений Бавлинского района с наступлением весны возвращаются лебеди, дикие гуси, утки и другие виды перелетных птиц.

Каждый человек, проезжая по федеральной трассе Казань — Оренбург, восхищается красотой сказочной природы. Разлившаяся в весенний период часть реки Ик видна как на ладони. В этом году на берег в селе Шалты прилетели сотни лебедей.

Учитель-ветеран, руководитель местной организации татарских женщин «Ак калфак» Назия Гильфанова охотно поделилась историей, которая связана с этими полями и озерами.

«Шалты — самое отдаленное село района. Оно расположено на самом юго-востоке Татарстана. После нас уже Оренбургская область. А с другой стороны — граница с Башкортостаном. Эти горы мы называем предгорьями Урала, — объясняет Назия Гильфанова. — А под горами протекает многоводная река Ик, разделяющая границу с Башкортостаном. С наступлением весны уровень воды в реке Ик сильно повышается. И сегодня видим, что поля остались под водой, образовались озера».

Оказывается, местный колхоз имени Ленина когда-то становился предприятием-миллионером. Женщина уверена, что поля плодородны именно благодаря весенним паводкам.

«Весенние воды делают землю плодородной, временно появляются мелкие озера, в которых уже много лет останавливаются перелетные птицы. Кажется, они тоже понимают, что находятся на границе своего родного края. Остановившись, они с удовольствием отдыхают неделю, дней десять, и живут здесь на озерах», — говорит учитель-ветеран.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Возвращение лебедей придает людям весеннее настроение. Жители сюда приходят с семьями, с детьми, с внуками, восхищаются ими. Особенно для нас, пожилых, этот момент особенно волнителен. Потому, что каждый год осенью провожаем с грустью улетающих птиц в тёплые края. Затем эти воды отходят, поля высыхают», — добавляет бавлинка.