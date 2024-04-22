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На торфяное болото Зеленодольского района прилетело около 60 лебедей
Начальник межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам Алексей Астафьев заснял стаю лебедей на торфяном болоте Зеленодольского района. Всего в группе насчитывалось до 60 особей.
«Каждую весну местные жители с нетерпением ждут здесь крылатых гостей. Они приезжают на озеро семьями, чтобы полюбоваться на царственных особ издалека», — отметили в пресс-службе ведомства.
На таких водоемах лебеди отдыхают после того, как преодолели десятки тысяч километров. Их миграция продлится примерно до конца мая.
Первые пары лебедей-шипунов начали возвращаться в Татарстан в начале апреля – тогда этих птиц заметили в Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском и Ютазинском районах республики. Ранее «Татар-информ» поделился видео, на котором видно как на реку Ик в Бавлинском районе прилетели сотни лебедей.
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