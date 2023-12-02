В Москву из Татарстана привезли самый большой самовар в мире

На Международный форум-выставку «Россия» из Татарстана привезли самый большой самовар в мире. Журналист «Татар-информ» угостился душистым чаем, который представители из Казани разливали по кружкам.

Рядом с рекордсменом можно увидеть стенд, на котором приводится информация о нем. Согласно ей, самовар был создан торговой маркой «Царь-самовар» в Туле. Его высота — 2 метра 30 см, рекорд был зарегистрирован в августе 2020 году.

Напомним, сегодня на форуме в Москве проходит День Татарстана, республика представлена в пяти локациях — экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Ранее гостей поприветствовали Раис Татарстана Рустам Миннниханов, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, а также глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и глава Минспорта Олег Матыцин.