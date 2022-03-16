В Москве выделят гранты на создание новых сетей быстрого питания

Для поддержки отечественных сетей быстрого питания московские предприниматели до 30 июня смогут подать заявку на денежные гранты, сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

«Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания на территории города. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – сказано в сообщении.

Для получения финансовой поддержки предпринимателям необходимо открыть точки быстрого обслуживания (фастфуд), которые готовы работать в сегменте доступных цен и принимать на работу новых сотрудников.

Размер гранта зависит от площади открываемых заведений и других аспектов их работы.

Прием заявок начнется с 28 марта 2022 года.

«Ожидается, что новая мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания на территории города Москвы и, в частности, позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний», – отметили в пресс-службе главы администрации столицы.

Такое решение было принято для поддержки экономики Москвы на фоне санкционного давления.

Ограничения против России были ужесточены после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным начала специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.

8 марта о временном закрытии 850 ресторанов в России объявила компания McDonald's — одна из крупнейших в мире сетей быстрого питания.