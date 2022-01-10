Врач рассказал о заболеваемости Covid-19 в Москве после праздников

В первый день после январских праздников в Москве не наблюдается роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

«Пока роста заболевших не наблюдается, но "омикрон" уже зафиксирован в России. Причем у тех, кто не выезжал за границу», – написал специалист.

Он отметил, что, несмотря на праздники, работа в медицинских учреждениях не останавливалась ни на минуту.

Вечорко обратил внимание на то, что эпидемиологическая ситуация может измениться в любой момент и единственной надежной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала название по греческой букве «омикрон».

Ранее эксперт в области вирусологии заявил о том, что этот вариант коронавируса способен объединяться с другими видами инфекций, если они находятся в организме одновременно с ним.