«Я топлю за фиджитал»: блогер Влад А4 открыл продажи билетов на «Игры будущего»

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На сайте «Игр будущего» появились билеты на первый в истории фиджитал-турнир. Старт продажам во время церемонии жеребьевки спортсменов в Москве дал популярный в социальных сетях YouTube и TikTok видеоблогер Влад А4 (Влад Бумага). По его мнению, предстоящие соревнования в Казани — это новый виток развития киберспорта и классического спорта.

«За фиджитал-играми будущее. Это нужно делать, и за этим нужно следить. Я за это очень топлю и всячески поддерживаю. Особенно интересно, во что это перерастет в итоге и как будет развиваться», — сказал блогер в ходе церемонии, организованной на ВДНХ.

Влад А4 также сообщил, что планирует посетить турнир в столице Татарстана, а в будущем, если будет такая возможность, хотел бы и сам попробовать свои силы в какой-нибудь из дисциплин.

Кроме того, блогер запустил конкурс, победитель которого сможет получить бесплатный билет в Казань на «Игры будущего». Подробнее о нем можно узнать на официальном сайте чемпионата.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.

Позднее, с 12 по 23 июня 2024 года, столица РТ примет Игры БРИКС. Кроме того, в октябре в городе состоится саммит БРИКС, на который приглашены главы 26 государств. По мнению Раиса РТ Рустама Минниханова, и «Игры будущего», и Игры БРИКС оставят огромный след в истории.