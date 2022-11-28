«Татарча-диктант» в Москве собрал три полные площадки

На базе трех столичных образовательных центров в эти выходные прошла ежегодная Всемирная образовательная акция «Татарча-диктант-2022». Участие в ней приняли около 70 человек. Текст задания зачитала преподаватель татарского языка Татарского культурного центра Москвы, методист Института Каюма Насыри КФУ Альбина Валиева.

«Всем в Москве очень нравится эта акция. Никто не боялся написать на плохую оценку, все прошло очень легко и позитивно. В этом году было очень много людей, которые приняли участие в диктанте в первый раз», – рассказала Валиева «Татар-информу».

26-27 ноября диктант прошел в Татарском культурном центре Москвы и в школе № 1186 имени Мусы Джалиля. 27 ноября – в Центре исламской культуры и образования им. Шигабутдина Марджани.

«Татарча-диктант» в центре им.Шигабутдина Марджани Фото предоставлено Ринатом хазратом Фасхудиновым

Участники диктанта записали отрывок из письма ветерана Великой Отечественной войны, известного татарского писателя, переводчика, военного корреспондента Афзала Шамова. Проверить себя и свои знания решили жители столицы самых разных возрастов. По словам Валиевой, на площадках проведения диктанта было не найти свободных мест, а в Штабе татар Москвы даже организовали собственное тестирование.

«В Татарском культурном центре Москвы в актовом зале не было ни одного свободного места, каждый стол был занят. В школу им.Мусы Джалиля тоже пришло много людей. Участие приняли также учащиеся и сотрудники школы. В центре исламской культуры и образования им.Шигабутдина Марджани после завершения диктанта для всех участников устроили чаепитие с традиционными татарскими угощениями», – рассказала она.

Участники диктанта в школе им.Мусы Джалиля Фото предоставлено Альбиной Валиевой

Ранее «Татар-информ» рассказал, как тест на знание татарского правописания провели в Казани и Ташкенте.

«Татарча диктант» проводится в России и других странах с 2016 года. Организаторами выступают Всемирный форум татарской молодежи, Исполком Всемирного конгресса татар, Минмолодежи РТ и Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ.