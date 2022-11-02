Мухаметшин и дочь Мусы Джалиля стали почетными гостями юбилея московской школы №1186
Сегодня московская школа №1186 им. Героя Советского союза Мусы Джалиля отмечает четверть века со дня основания. Поздравить образовательное учреждение с юбилеем прибыли Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и дочь героя Чулпан Залилова.
Поздравить коллектив школы также приехали заместитель Премьер-министра Татарстана – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, глава культурной автономии татар Москвы Фарит Фарисов, руководитель татарского культурного центра Анвер Хусаинов, журналист, писатель Назифа Каримова. Коллектив и учащиеся школы тепло поприветствовали гостей и угостили национальным татарским десертом чак-чаком.
Директор школы, заслуженная артистка РТ Роза Шакирова рассказала Фариду Мухаметшину об истории создания первой в Москве школы с этнокультурным татарским компонентом, поделилась успехами своих учеников и коллег. После этого Мухаметшину провели экскурсию по музеям «Легенды разведки», «Музей татарского быта», библиотеке, учебным классам. Ему также показали плоды уникального проекта школы, собранного по крупицам общими усилиями педагогов, родителей и всех неравнодушных людей «Галерея культур мира», который в этом году принимает городской конкурс «Музеи, парки и усадьбы Москвы».
Кроме того, руководитель парламента Татарстана поприсутствовал на тренировке школьной сборной по художественной гимнастике и поясной борьбе кореш.
«Я очень благодарен коллективу школы им.Мусы Джалиля, специалистам высшего уровня, преподавателям татарского языка. Несмотря на то, что школа многонациональная, на татарском языке тут общаются очень охотно, дети разных национальностей с удовольствием его изучают. Также здесь очень хорошая дисциплина, очень воспитанные дети», — отметил полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.
По его словам, все выпускники этого года без проблем поступили в высшие учебные заведения. Кроме того, действующие ученики школы часто ездят в Казань и регулярно занимают там первые места на олимпиадах и в конкурсах по татарскому языку.
Гости также посетили лингвистический круглый стол, участники которого – общественные деятели, лингвисты, преподаватели и носители языков – обсудили важные вопросы сохранения родных языков, их изучения и поделились мнениями о билингвальности.
«Мы в Москве уже вторые сутки на большом форуме соотечественников. Я видел многоцветие культур и языков, которые были представлены на форуме. В Татарстане проживает 173 нации и народности. Мы долго думали, как нам объединить представителей разных религий и национальностей. Мы создали Ассамблею народов РТ, и теперь мы называем друг друга большой Татарстанской семьей», — отметил Мухаметшин.
Он поблагодарил всех присутствующих за их неоценимый вклад в развитие языков и многонациональности России. «Не раз наш Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что сила России в многообразии народов и их единстве», — напомнил руководитель парламента Татарстана.
После осмотра школы гости и коллектив школы торжественно возложили цветы к монументу Мусы Джалиля, установленному во дворе.