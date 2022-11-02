Мухаметшин и дочь Мусы Джалиля стали почетными гостями юбилея московской школы №1186

Сегодня московская школа №1186 им. Героя Советского союза Мусы Джалиля отмечает четверть века со дня основания. Поздравить образовательное учреждение с юбилеем прибыли Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и дочь героя Чулпан Залилова.

Поздравить коллектив школы также приехали заместитель Премьер-министра Татарстана – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, глава культурной автономии татар Москвы Фарит Фарисов, руководитель татарского культурного центра Анвер Хусаинов, журналист, писатель Назифа Каримова. Коллектив и учащиеся школы тепло поприветствовали гостей и угостили национальным татарским десертом чак-чаком.

Фото: © Дарья Сайфиева / "Татар-информ"

Директор школы, заслуженная артистка РТ Роза Шакирова рассказала Фариду Мухаметшину об истории создания первой в Москве школы с этнокультурным татарским компонентом, поделилась успехами своих учеников и коллег. После этого Мухаметшину провели экскурсию по музеям «Легенды разведки», «Музей татарского быта», библиотеке, учебным классам. Ему также показали плоды уникального проекта школы, собранного по крупицам общими усилиями педагогов, родителей и всех неравнодушных людей «Галерея культур мира», который в этом году принимает городской конкурс «Музеи, парки и усадьбы Москвы».

Фото: © Дарья Сайфиева / "Татар-информ"

Кроме того, руководитель парламента Татарстана поприсутствовал на тренировке школьной сборной по художественной гимнастике и поясной борьбе кореш.

Фото: © Дарья Сайфиева / "Татар-информ"

«Я очень благодарен коллективу школы им.Мусы Джалиля, специалистам высшего уровня, преподавателям татарского языка. Несмотря на то, что школа многонациональная, на татарском языке тут общаются очень охотно, дети разных национальностей с удовольствием его изучают. Также здесь очень хорошая дисциплина, очень воспитанные дети», — отметил полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.

По его словам, все выпускники этого года без проблем поступили в высшие учебные заведения. Кроме того, действующие ученики школы часто ездят в Казань и регулярно занимают там первые места на олимпиадах и в конкурсах по татарскому языку.

Гости также посетили лингвистический круглый стол, участники которого – общественные деятели, лингвисты, преподаватели и носители языков – обсудили важные вопросы сохранения родных языков, их изучения и поделились мнениями о билингвальности.

Фото: © Дарья Сайфиева / "Татар-информ"

«Мы в Москве уже вторые сутки на большом форуме соотечественников. Я видел многоцветие культур и языков, которые были представлены на форуме. В Татарстане проживает 173 нации и народности. Мы долго думали, как нам объединить представителей разных религий и национальностей. Мы создали Ассамблею народов РТ, и теперь мы называем друг друга большой Татарстанской семьей», — отметил Мухаметшин.

Фото: © Дарья Сайфиева / "Татар-информ"

Он поблагодарил всех присутствующих за их неоценимый вклад в развитие языков и многонациональности России. «Не раз наш Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что сила России в многообразии народов и их единстве», — напомнил руководитель парламента Татарстана.

После осмотра школы гости и коллектив школы торжественно возложили цветы к монументу Мусы Джалиля, установленному во дворе.