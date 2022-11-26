В Ташкенте «Татарча диктант» объединил более ста участников

Фото: пресс-служба городского Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента

Более ста человек проверили свое знание татарского языка в рамках ежегодной акции «Татарча диктант» в Ташкенте. Мероприятие было организовано в здании Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества), сообщает пресс-служба городского Татарского общественного культурно-просветительного центра.

Вживую написать диктант решили свыше 50 представителей разных национальностей различных возрастов, от четырех до 80 лет. Среди них были как активисты центра, так и члены его правления.

Впервые была организована онлайн-трансляция диктанта в Telegram-канале центра. С ее помощью проверить свое знание татарского сумели еще более 60 человек.

Текст в трех аудиториях читали члены правления Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента: заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Феруза Халдарова, заслуженный работник культуры РТ Райхан Манняпова и активистка Гульнур Адигамова.

В мероприятии также приняли участие заслуженная артистка Татарстана Рамзия Бекбулатова, заслуженные работники культуры РТ Римма Гиззатуллина и Марьям Бухарова, многократный участник и призер Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, студент Российского исламского института и Ташкентской исламской академии Бабурек Эгамбердиев, обладательница Гран-при и короны международного конкурса «Татар кызы» Лилия Камилова.

Провести диктант помогли представительство Россотрудничества в Узбекистане и Представительство Татарстана в Узбекистане. Организаторы в связи с этим выразили особую благодарность руководству местного филиала Россотрудничества.

Завершилось событие вручением благодарственных писем участникам и организаторам, а также коллективным фотографированием.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свыше ста участников написали «Татарча диктант» в Казанском федеральном университете. Мероприятие в этом году проходит 25, 26 и 27 ноября. Диктант можно написать на специально организованных площадках в городах и районах Татарстана, России и зарубежных стран, а также онлайн.

Фото: пресс-служба городского Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента.