Более ста участников написали «Татарча диктант» в КФУ

Более 100 участников проверили свои знания татарского языка в рамках ежегодной акции «Татарча диктант» в здании Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Площадка в этом году выбрана главной для проведения акции в Казани. В этом году «Татарча диктант» проходит 25, 26 и 27 ноября. Диктант можно будет писать на специально организованных площадках в городах и районах Татарстана, России и зарубежных стран, а также в онлайн-режиме.

В КФУ диктант провела доктор филологических наук, профессор Альфия Юсупова. Она прочитала отрывок из произведения Зульфата Хакима «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар». Готовые работы участников будут проверять ученые-филологи, сотрудники университета.

Акция «Татарский диктант» проходит в седьмой раз. Образовательная акция «Татарча диктант» проводится с целью повышения грамотности населения на татарском языке, увеличения числа пользователей татарского литературного языка, повышения внимания к выявлению орфографических и грамматических ошибок.

В 2021 году «Татарский диктант» написали более 1 миллиона человек в 34 странах мира, были организованы 4723 площадки, в том числе более двух тысяч – в Татарстане и 71 площадка в регионах России.

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил всех желающих присоединиться к Всемирной образовательной акции «Татарча диктант-2022», о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Организаторы акции – Всемирный форум татарской молодежи, Исполком Всемирного конгресса татар, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт филологии и межкультурных коммуникаций, Министерство по делам молодежи РТ, телерадиокомпания «Новый век».

С 2020 года диктант на татарском языке можно писать онлайн через трансляцию на каналах ТНВ-Планета и ТНВ-Татарстан.

