В Москве почтили память первого гендиректора КАМАЗа Льва Васильева

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Москве почтили память первого генерального директора КАМАЗа Льва Васильева, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

На Троекуровском кладбище, где похоронен советский хозяйственный деятель, собрались члены его семьи, включая вдову Инну Вениаминовну, руководство КАМАЗа и бывшие сотрудники завода, которые работали на предприятии в первые годы его существования и хорошо знали Васильева.

Республику Татарстан представлял вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

«Лев Борисович оставил огромный след в истории нашей страны. КАМАЗ – это лицо нашей республики и страны. Даже сегодня в зоне специальной военной операции используется основная техника, произведенная на базе автомобилей КАМАЗ», – заметил полпред РТ в РФ.

«Благодарю Всевышнего за то, что мне довелось много и тесно общаться с этим мудрым и сильным человеком», – заключил Равиль Ахметшин.