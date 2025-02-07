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Общество 7 февраля 2025 15:28

В Москве почтили память первого гендиректора КАМАЗа Льва Васильева

В Москве почтили память первого гендиректора КАМАЗа Льва Васильева
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Москве почтили память первого генерального директора КАМАЗа Льва Васильева, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

На Троекуровском кладбище, где похоронен советский хозяйственный деятель, собрались члены его семьи, включая вдову Инну Вениаминовну, руководство КАМАЗа и бывшие сотрудники завода, которые работали на предприятии в первые годы его существования и хорошо знали Васильева.

Республику Татарстан представлял вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

«Лев Борисович оставил огромный след в истории нашей страны. КАМАЗ – это лицо нашей республики и страны. Даже сегодня в зоне специальной военной операции используется основная техника, произведенная на базе автомобилей КАМАЗ», – заметил полпред РТ в РФ.

«Благодарю Всевышнего за то, что мне довелось много и тесно общаться с этим мудрым и сильным человеком», – заключил Равиль Ахметшин.

Лев Борисович Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве. Был генеральным директором КАМАЗа с 1969 по 1981 год. Скончался 21 августа 2023 года.
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