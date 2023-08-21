«Большие задачи рождают великих людей»: из жизни ушел создатель завода «КАМАЗ»

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Автомобилистом был с детства

Лев Борисович Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве. «По существу, автомобилистом стал еще сидя на горшке. Мой отец был шофером. Тогда импортные автомобили приходили в небольшом количестве. И, как правило, к ним прилагались технические данные. Тормозная система, рулевое управление, двигатель, питание бензиновое… – все это я в себя впитывал с малых лет. А с десяти лет посещал автомобильную секцию в Доме пионеров», – вспоминал Васильев в одном из последних интервью.

В начале войны отец отправил семью в Ульяновск, на родину матери. Здесь в 16 лет Васильев начал работать на автобазе флота грузчиком, затем шофером.

В армию призвали в феврале 1943 года. На фронте в боях против фашистской Германии получил пять ранений.

В 22 года пришел работать на завод «Москвич». «Меня взяли инженером, инспектором по приемке готовых автомобилей. Поработав немножко, стал вносить кой-какие предложения. Они доходили до начальника. Был интересный случай. Я обратил внимание, когда едешь на автомобиле, дорога начинает плыть – волна на стекле. Я предложил обязать завод “Гусь Хрустальный” полировать стекла. Так и сделали. Вопрос был снят», – говорил Лев Борисович.

Строительство КАМАЗа началось в чистом поле с нуля

В 38 лет он возглавил завод «Москвич» и руководил им на протяжении 16 лет. В 1968 году стал заместителем министра автомобильной промышленности СССР. Он занимался внешней торговлей – 60% собранных автомобилей поставлялись за рубеж. «Но зарубежные страны требовали грузовые автомобили, а их мало было в стране, самим не хватало», – отмечал Васильев.

В итоге решили создать завод большегрузных автомобилей, генеральным директором которого и назначили Васильева. Между городами началась борьба за место строительства. «Много было желающих, очень Красноярск напирал. Тут я должен сказать большое спасибо Фикряту Ахмеджановичу Табееву. Он проявил незаурядные способности и напор, был у Брежнева и договорился с ним, что завод будут строить в городе Набережные Челны. Это я считаю началом строительства», – вспоминал он.

Место Васильев описывал так: «Поле чистое, кибитка какая-то стоит. Вышка, на ней мешок, определяющий направление ветра. Всё! Больше ничего нет».

По его словам, не было по сути ничего: ни технологий, ни проектов, ни конструкции – строительство завода началось с нуля. «Наверное, это единственная в мире практика: конструируя автомобиль, под него делали технологии и все остальное», – делился Васильев.

«Пять первых автомобилей мы отправили в Москву к Кремлевской стене»

Технологии готов был продать Mercedes, но «за конструкцию заломили цену 14 миллионов». В итоге решили делать сами: ЗИЛ сконструировал грузовик, а двигатель – Ярославский моторный завод.

«Но мы все равно не смогли сделать весь набор оборудования. Приходилось покупать, поэтому затраты были огромные. В итоге хорошая машина получилась. Причем единственная в Афганской войне работала в этом высокогорье. Единственная!» – говорил Васильев.

Первый грузовик сошел с конвейера через 6,5 года после решения о создании комплекса – 16 августа 1976-го. «Уолтер Мондейл, вице-президент США, побывав в Челнах, мне сказал: “Строительство такого предприятия не под силу никому в Соединенных Штатах или Западной Европе”. Пять первых автомобилей мы отправили в Москву к Кремлевской стене прямиком к очередному съезду Коммунистической партии», – вспоминал первый гендиректор «КАМАЗа».

Всего за время руководства челнинским предприятием было произведено около 200 тыс. грузовых автомобилей.

«Пусть кто-нибудь другой попробует пройти такую школу»

Пресс-служба КАМАЗа отметила, что наряду с развитием производства приоритетным для Льва Борисовича было и решение жилищной проблемы. За годы его работы, в том числе в тесной связке с первым секретарем городского комитета КПСС Раисом Беляевым, в Набережных Челнах и Заинске были построены сотни жилых домов общей площадью более 3,5 млн квадратных метров, 27 школ, 55 детских садов. Были введены в строй детские оздоровительные лагеря на 1,4 тыс. мест, объекты торговли площадью 25 тыс. кв. метров, больница скорой медицинской помощи, корпуса Медгородка, гостиницы «КАМАЗ», «Татарстан», «Кама».

За выдающиеся успехи при строительстве КАМАЗа Льву Борисовичу в 1977 году присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили орден Ленина и Золотую медаль «Серп и Молот».

В 1981 году он вернулся в Москву заместителем министра автомобильной промышленности – генеральным директором автозавода «Москвич». В 1983 году назначен заместителем председателя Госплана СССР по машиностроению. С 1984 года – министр машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988 года Васильев работал заместителем председателя Государственной комиссии по военно-промышленному комплексу.

«Моя жизнь удалась. Я успел сесть в последний вагон социализма. Конечно, я счастливый человек. Я доволен. Пусть кто-нибудь другой попробует пройти такую школу», – говорил Лев Васильев почти два года назад.

«Лев Борисович навсегда стал прекрасным примером для многих поколений камазовцев»

«Из жизни ушел выдающийся руководитель, с именем которого связаны строительство камского автогиганта и города Набережные Челны, в целом плодотворное развитие отечественного автопрома и машиностроения. Масштабная, неординарная личность, Лев Борисович при жизни стал настоящей легендой, его колоссальное трудолюбие и целеустремленность, мощный дух созидания и умение сплачивать и вдохновлять окружающих его людей на активную работу и сегодня с безграничным уважением и признательностью вспоминают камазовцы, все, кому посчастливилось встретиться с этим уникальным человеком на профессиональном и жизненном пути. Долгая, всегда насыщенная и содержательная, по-настоящему красивая жизнь Льва Борисовича является бесценным образцом искреннего служения родной стране и народу, верности своему призванию и огромной любви к людям. Таким – сильным, талантливым руководителем, большим тружеником, очень светлым и щедрым душой человеком Лев Борисович Васильев остается в благодарной памяти татарстанцев», – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Тогда, более полувека назад, строительство и запуск крупнейшего автозавода могли доверить только истинному профессионалу. Лев Борисович навсегда стал прекрасным примером для многих поколений камазовцев. И даже находясь на заслуженном отдыхе, он по-прежнему сохранял активную жизненную позицию, проявлял живой интерес к деятельности компании», – цитирует генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина пресс-служба.

«Он был резкий руководитель, сильный»

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев:

– Васильев был первым директором стройки. Приехал в поле в числе первых и фактически выехал уже из современного города и с современным производством, которое выпускало почти 100 тыс. автомобилей в год. При этом он был очень разносторонним человеком. Он был технарем от начала и до конца. Сколько им было сделано для города! Челны фактически благодаря КАМАЗу и развивались.

Сам по себе он удивительный человек. Он был резкий руководитель, сильный. Совещания тогда рано утром и вечером проходили. При этом он внимательно работал с молодежью, не просто нравоучал, а поддерживал.

Мне он говорил, что самое лучшее время – это когда он работал на КАМАЗе. Говорил, что он производственник и переживает за автомобильную промышленность. Он очень за КАМАЗом внимательно следил.

Когда ему было 95 лет, его наградил орденом Раис РТ. Лев Борисович очень тепло к Татарстану относился, где бы ни работал.

«Лев Борисович – легендарный человек, о котором помнят Набережные Челны и КАМАЗ»

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, в прошлом – начальник Управления культуры Набережных Челнов Гульзада Руденко:

– Мы всегда на него как на великого руководителя смотрели. Очень уважаемый человек с должной его званию и статусу харизмой, а также высочайший профессионал, о котором все время говорят руководители КАМАЗа и те, кто работал там.

Могу сказать, что он – легенда Набережных Челнов. О нем мы говорим наравне с Раисом Беляевым, Николаем Бехом и Евгением Батенчуком, которые на своих плечах вынесли все сложности и трудности строительства города и КАМАЗа. И их имена написаны золотыми буквами в истории нашего города. О них помнят и в школах проводят специальные встречи, где ветераны строительства КАМАЗа и Челнов приходят и рассказывают о тех, кто в числе первых начинал эту титаническую работу. Лев Борисович – это легендарный человек, о котором помнят Набережные Челны и КАМАЗ.

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров:

– К счастью, в моей судьбе были моменты, когда я видел Льва Борисовича в добром здравии, руководителем КАМАЗа, и, естественно, это великий человек, который встал во главе очень большого проекта Советского Союза, никем не превзойденного. Собрать, сплотить коллектив из людей из разных концов Советского Союза, в том числе специалистов из-за рубежа, на выполнение задачи, поставленной страной, правительством. Великий человек. Прожил достойную жизнь, оставив после себя огромный, красивый, до сих пор работающий, трудящийся проект, как КАМАЗ.

Он был сосредоточен на КАМАЗе, но в то же время не забывал, что люди должны жить в достойных условиях. Это великое наше счастье, что такой человек до последнего дня был активен и просто живо интересовался, как живет-трудится город, КАМАЗ.

Его коллега Поляков, министр автомобильной промышленности в Советском Союзе, сказал великие слова: «Большие задачи рождают великих людей». Это вот как раз тот случай, который полностью соответствует выражению.