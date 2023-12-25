В Москве почтили память генерала армии Махмута Гареева

Фото: Полпредство РТ в РФ

Сегодня на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» почтили память генерала армии Махмута Гареева. Военачальник скончался четыре года назад, 25 декабря 2019 года, напоминает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Почтить память участника Великой Отечественной войны приехали заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и родственники генерала армии — сын, генерал-майор Тимур Гареев, вместе с супругой, дочь Галия Гареева, народная артистка Татарстана Наиля Фатехова.

По мусульманской традиции имам Соборной мечети Москвы Марат хазрат Аршабаев прочитал дуа в память об усопшем.

Ранее, в начале декабря, в Татарском культурном центре столицы России состоялся вечер памяти, посвященный Махмуту Гарееву, о чем сообщал «Татар-информ».

Махмут Ахметович Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске, в 1939-м добровольцем ушел в РККА. С ноября 1941 года — командир стрелкового взвода, с 1942-го на фронте. Вскоре стал исполняющим обязанности командира батальона. Дважды был ранен. Как оперативный офицер штаба армии участвовал в советско-японской войне.

После завершения Великой Отечественной войны окончил сначала Военную академию имени Фрунзе, затем — Военную академию Генерального штаба. Командовал различными соединениями, занимал штабные должности. В 1970-1971 годах — главный военный советник в Египте. С 1984-го — заместитель начальника Генерального штаба. В 1989–1991 годах — главный военный советник в Афганистане. Участник в общей сложности шести войн. Ушел в отставку в 1992 году, после чего возглавил Академию военных наук.

Активно заниматься военно-научной работой Махмут Гареев начал еще в 1960-е годы. Автор более 100 научных трудов и свыше 300 статей и публикаций. В 1998 году ему первому присудили Государственную премию РФ имени Жукова за книгу «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства», вышедшую в 1996-м.

Кавалер ордена Ленина, четырех орденов Красного Знамени, ордена Александра Невского, орденов Отечественной войны I и II степеней, ордена Трудового Красного Знамени, трех орденов Красной Звезды, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и многих других наград.

Фото и видео: Полпредство РТ в РФ.