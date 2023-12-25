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В Москве почтили память генерала армии Махмута Гареева
Сегодня на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» почтили память генерала армии Махмута Гареева. Военачальник скончался четыре года назад, 25 декабря 2019 года, напоминает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Почтить память участника Великой Отечественной войны приехали заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и родственники генерала армии — сын, генерал-майор Тимур Гареев, вместе с супругой, дочь Галия Гареева, народная артистка Татарстана Наиля Фатехова.
По мусульманской традиции имам Соборной мечети Москвы Марат хазрат Аршабаев прочитал дуа в память об усопшем.
Ранее, в начале декабря, в Татарском культурном центре столицы России состоялся вечер памяти, посвященный Махмуту Гарееву, о чем сообщал «Татар-информ».
Махмут Ахметович Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске, в 1939-м добровольцем ушел в РККА. С ноября 1941 года — командир стрелкового взвода, с 1942-го на фронте. Вскоре стал исполняющим обязанности командира батальона. Дважды был ранен. Как оперативный офицер штаба армии участвовал в советско-японской войне.
После завершения Великой Отечественной войны окончил сначала Военную академию имени Фрунзе, затем — Военную академию Генерального штаба. Командовал различными соединениями, занимал штабные должности. В 1970-1971 годах — главный военный советник в Египте. С 1984-го — заместитель начальника Генерального штаба. В 1989–1991 годах — главный военный советник в Афганистане. Участник в общей сложности шести войн. Ушел в отставку в 1992 году, после чего возглавил Академию военных наук.
Активно заниматься военно-научной работой Махмут Гареев начал еще в 1960-е годы. Автор более 100 научных трудов и свыше 300 статей и публикаций. В 1998 году ему первому присудили Государственную премию РФ имени Жукова за книгу «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства», вышедшую в 1996-м.
Кавалер ордена Ленина, четырех орденов Красного Знамени, ордена Александра Невского, орденов Отечественной войны I и II степеней, ордена Трудового Красного Знамени, трех орденов Красной Звезды, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и многих других наград.
Фото и видео: Полпредство РТ в РФ.
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