«Гордость всей страны»: в Москве почтили память генерала Махмута Гареева

В Татарском культурном центре Москвы прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения генерала Махмута Гареева. Почтить память известного военачальника, единственного татарина, достигшего таких высоких воинских званий и должностей, пришли жители столицы и почетные гости, сообщается в телеграм-канале Полномочного представительства РТ в РФ.

Мероприятие подвело итог юбилейного года, который отмечался по всей стране.

Как подчеркнул полпред Татарстана в Москве Равиль Ахметшин, Махмут Гареев — это гордость не только татарского народа, но и всей России. В рамках вечера состоялось вручение памятных знаков, изготовленных к 100-летию генерала. Со сцены прозвучали его любимые песни, а завершила вечер известная композиция «День Победы».

«Из счастливых моментов войны для меня самый грандиозный — День Победы», — говорил генерал.

Напомним, что Махмута Гареева не стало в 2019 году. Ему было 96 лет.

Фото: https://t.me/PolpredstvoRT