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Общество 23 июля 2023 10:07

«Мы не напрасно сражались»: Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Махмута Гареева

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«Мы не напрасно сражались»: Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Махмута Гареева
Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения советского и российского военачальника, участника Великой Отечественной войны, генерала армии, доктора военных и исторических наук Махмута Гареева, который ушел из жизни в 2019 году в возрасте 96 лет.

Махмут Ахеметович был душой и эмоциональным центром всех действий, связанных с памятью о Великой Отечественной войне – за свою жизнь он издал более 250 научных и публицистических трудов на эту тему.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», – приводит слова Махмута Гареева пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.

Генерал армии много сделал и для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. Именно благодаря помощи его немецких коллег были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни, и теперь подвиг Джалиля подтвержден документально.

«Память об общем прошлом объединяет народы, а ее отсутствие — разъединяет…», – говорил Махмут Ахеметович, призывая совместными усилиями противостоять фальсификациям.

Подробнее о жизни великого военачальника можно прочитать в материале «Татар-информа»: «Махмут Гареев интересовался жизнью не только армии, но и татарского народа».

Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ

Справка:
Махмут Ахметович Гареев родился 23 июля 1923 года. За неделю до начала Великой Отечественной войны стал курсантом Ташкентского пехотного училища и уже в ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под Москвой молодой лейтенант Гареев принял первое боевое крещение. До последнего дня войны он находился на передовой.
Был награжден Орденом Красного Знамени за участие в Курской битве.
После войны Гареев с отличием окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе и Академию Генштаба. Командовал полком, мотострелковой и танковой дивизиями на Дальнем Востоке и Урале, был начальником штаба армии в Белорусском военном округе.
В 1974 году «призван» в Генеральный штаб Советской Армии. Возглавлял военно-научное управление, был заместителем начальника Главного оперативного управления, а в 1987 году его назначили заместителем начальника Генерального штаба Советской Армии.
В годы учебы в академиях, службы на руководящих постах он активно занимался исследовательской работой по методике оперативной подготовки, обобщению опыта проведения общевойсковых учений в мирное время, историей Великой Отечественной войны. Издал более 250 научных и публицистических трудов.
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