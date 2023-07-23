«Мы не напрасно сражались»: Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Махмута Гареева

Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения советского и российского военачальника, участника Великой Отечественной войны, генерала армии, доктора военных и исторических наук Махмута Гареева, который ушел из жизни в 2019 году в возрасте 96 лет.

Махмут Ахеметович был душой и эмоциональным центром всех действий, связанных с памятью о Великой Отечественной войне – за свою жизнь он издал более 250 научных и публицистических трудов на эту тему.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», – приводит слова Махмута Гареева пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.

Генерал армии много сделал и для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. Именно благодаря помощи его немецких коллег были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни, и теперь подвиг Джалиля подтвержден документально.

«Память об общем прошлом объединяет народы, а ее отсутствие — разъединяет…», – говорил Махмут Ахеметович, призывая совместными усилиями противостоять фальсификациям.

Подробнее о жизни великого военачальника можно прочитать в материале «Татар-информа»: «Махмут Гареев интересовался жизнью не только армии, но и татарского народа».

Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ