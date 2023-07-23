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«Мы не напрасно сражались»: Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Махмута Гареева
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения советского и российского военачальника, участника Великой Отечественной войны, генерала армии, доктора военных и исторических наук Махмута Гареева, который ушел из жизни в 2019 году в возрасте 96 лет.
Махмут Ахеметович был душой и эмоциональным центром всех действий, связанных с памятью о Великой Отечественной войне – за свою жизнь он издал более 250 научных и публицистических трудов на эту тему.
«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», – приводит слова Махмута Гареева пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.
Генерал армии много сделал и для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. Именно благодаря помощи его немецких коллег были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни, и теперь подвиг Джалиля подтвержден документально.
«Память об общем прошлом объединяет народы, а ее отсутствие — разъединяет…», – говорил Махмут Ахеметович, призывая совместными усилиями противостоять фальсификациям.
Подробнее о жизни великого военачальника можно прочитать в материале «Татар-информа»: «Махмут Гареев интересовался жизнью не только армии, но и татарского народа».
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