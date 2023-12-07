Дочь Махмута Гареева: Отец всегда считал семью надежной опорой и тылом

Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

Накануне в Татарском культурном центре Москвы состоялся вечер памяти, посвященный участнику Великой Отечественной войны, генералу армии Махмуту Гарееву. Во встрече приняла участие дочь военачальника Галия Крайнова. По ее словам, отец был примерным семьянином и всегда считал своих родных главной опорой и надежным тылом. Об этом рассказали в пресс-службе Автономии татар Москвы.

«Папа всегда считал, что семья – это надежный тыл, помогает и на него всегда можно опереться», — сказала Крайнова.

Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, открывая памятный вечер, отметил, что Гареев был единственным татарином, который занимал такие высокие посты на военной службе. По его словам, сейчас, когда идет спецоперация, книги, написанные этим великим военачальником, фактически стали «настольными» для многих российских бойцов.

Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

«Махмут Гареев, Фикрят Табеев, Анвер Чанышев – эти имена должны знать все, и это одна из основных задач нашего культурного центра. Махмут Ахметович – звезда нашей нации», – добавил глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Член Управления генеральных инспекторов Министерства обороны, генерал-полковник Валерий Баранов рассказал об интересных моментах биографии Гареева и предложил назвать его именем одну из улиц в новых районах Москвы.

Дочь Махмута Гареева Галия Крайнова Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

Своими воспоминаниями о советском и российском военачальнике также поделились вице-президент Академии военных наук, генерал-майор Николай Турко, адъютант Гареева полковник Евгений Лешин, замглавы ДУМ РФ Рушан Аббясов, писатель, заслуженный работник культуры РТ, руководитель клуба «Интеллектуал» Назифа Каримова и имам Московской соборной мечети Марат Аршабаев.

Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

В фойе Большого зала ТКЦ была развернута фотовыставка, рассказывающая о жизни и деятельности генерала. Также в исполнении артистов и творческих коллективов прозвучали любимые песни Гареева. Завершился вечер песней «День Победы», которую весь зал пел стоя.