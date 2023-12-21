В Москве отменили салюты на Новый год и Рождество

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице России отказались от праздничных салютов в честь Нового года и Рождества. Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА Новости, а также Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В канале опубликован скан ответа на соответствующий запрос заместителя руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилла Малышкина.

По словам чиновника, «планом основных мероприятий встречи нового, 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено».

Сходные формулировки использовал и источник РИА Новости в Правительстве столицы. «На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», — заявил он.

Собеседник ТАСС в мэрии Москвы был не столь лаконичен и косвенно сослался на продолжающуюся специальную военную операцию на Украине (СВО). «Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — пояснил он.

Год назад власти столицы также отказались от праздничных фейерверков и массовых уличных концертов, проведя предварительно голосование с помощью сервиса «Активный гражданин». Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более половины опрошенных предложили воздержаться от салютов и уличных концертов из-за спецоперации.

Upd. (19.19): Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новогоднюю ночь салютов не будет в Казани и Альметьевске. В столице Татарстана это решение обосновывать не стали, а вот в Альметьевске власти как раз упомянули продолжающуюся СВО.

Впрочем, запускать фейерверки казанцы смогут самостоятельно. В порядке исключения в городе под эти цели организуют четыре площадки. В МЧС рассказали татарстанцам, как выбрать безопасную пиротехнику.