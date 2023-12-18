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В новогодние каникулы казанцы смогут запустить салюты на четырех площадках
В новогодние каникулы для казанцев организуют четыре специальные площадки для запуска салютов. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.
«В порядке исключения в Казани под эти цели организуют четыре площадки: Майдан на улице Гаврилова, Нижнезареченская дамба, стоянка для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и площадка возле Ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина», – отметила спикер.
Напомним, основные торжества в новогоднюю ночь в Казани пройдут у главной елки возле Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро».
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