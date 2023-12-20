В МЧС рассказали казанцам, как выбрать безопасные салюты и фейерверки

Пиротехнику следует покупать в специализированных магазинах, а также в спецсекциях в торговых центрах или гипермаркетах. Об этом заявили специалисты Госпожнадзора в результате очередного рейда.

Сегодня в Казани представители надзорного ведомства МЧС осмотрели торговые ряды уличного рынка на улице Пионерской. Инспекторам поступила оперативная информация о том, что на территории данной торговой точки продают салюты и фейерверки. Сотрудники МЧС выехали для проверки и выявления очевидного нарушения правил пожарной безопасности.

«Во время визуального осмотра фактов продажи пиротехники на этом рынке не обнаружено», – сообщил начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району Казани (Дербышки), майор внутренней службы Ренат Мугтасимов.

В ведомстве отметили, при покупке пиротехнических изделий у продавца необходимо запросить копию сертификата. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы, следы порчи.

«В свою очередь необходимо особое внимание обратить на срок годности, а также наличие инструкции (руководства) по эксплуатации», – уточнил Ренат Мугтасимов.

Не следует покупать фейерверки в не регламентированных для этих целей местах: на рынках, на улице или у «знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете несертифицированное изделие.

Напомним, с 25 декабря по 8 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. На время противопожарного режима в 2 раза повышается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, включая запуск салютов в неположенных местах.