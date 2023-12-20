В новогоднюю ночь в Казани не будет салюта

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В новогоднюю ночь в столице Татарстана не станут запускать салют. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Салюта в новогоднюю ночь не будет, но будет хорошее настроение», — отметил спикер.

Абзалов напомнил, что особый противопожарный режим, введенный в республике в дни новогодних каникул, предполагает запрет на использование пиротехники.

Впрочем, запускать фейерверки казанцы смогут самостоятельно. В порядке исключения в городе под эти цели организуют четыре площадки: майдан на улице Гаврилова, Нижнезареченскую дамбу, стоянку для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и площадку возле ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новогоднюю ночь в Альметьевске не будут запускать салют.