В Москве число госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусом увеличилось на 70%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние дни количество заражений коронавирусом в столице увеличилось на 80%, а количество госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии — на 70%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. Covid имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой», — отметил Собянин во время посещения городской клинической больнице № 15 имени О.М.Филатова. На ее территории находится коронавирусный стационар.

Главврач клиники Валерий Вечорко считает, что вакцинация поможет быстрее справиться с возникшим ростом заболеваемости.

«Основной посыл, на мой взгляд, — это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим справимся», — сказал он.

Собянин также обратил внимание на то, что показатель заболеваемости практически достиг максимального значения, которое фиксировалось в декабре прошлого года, но он уверен, что ситуацию удастся переломить.

Ранее мэр Москвы ввел новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Covid-19 в столице России. В числе прочего с 15 по 19 июня в городе объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты.

Из-за роста заболеваемости некоторые регионы России также вводят новые ограничения. В Татарстане в настоящее время речь о возвращении коронавирусных ограничений не идет, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.