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Ру Тат
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Официальная хроника
23 августа 2022  10:28

В московском телецентре «Останкино» началось прощание с Дарьей Дугиной

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В московском телецентре «Останкино» началось прощание с общественным деятелем, журналисткой  Дарьей Дугиной, погибшей в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Об этом сообщает RG.RU.

На церемонию пришли сотни москвичей с цветами. Проход по улице академика Королева оцепила полиция. У телецентра дежурят патрули.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что следком возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля с дочерью философа Александра Дугина. Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

В ФСБ заявили, что убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества. 

#прощание #журналистика #Москва
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