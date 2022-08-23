В московском телецентре «Останкино» началось прощание с Дарьей Дугиной

В московском телецентре «Останкино» началось прощание с общественным деятелем, журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Об этом сообщает RG.RU.

На церемонию пришли сотни москвичей с цветами. Проход по улице академика Королева оцепила полиция. У телецентра дежурят патрули.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что следком возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля с дочерью философа Александра Дугина. Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

В ФСБ заявили, что убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.